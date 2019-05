Terrordømt libaneser anker dommen på elleve og et halvt års fengsel

innenriks

Libaneserens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til TV 2 at 35-åringen anker dommen fordi han mener den i for liten grad drøfter om Norge egentlig har domstolsmyndighet i saken.

– Videre er dommen for streng, sett hen til tiltaltes rolle og bidrag til sakens opplysning. Denne saken hadde neppe kommet til domstolen om det ikke hadde vært for at han forklarte seg som han gjorde til norsk utlendingsmyndighet, sier Meling.

Dommen falt i Oslo tingrett mandag.

35-åringen sier han er statsløs palestiner fra Libanon. Påtalemyndigheten mener han har vært feltkommandant for terrorgruppa Nusrafronten i Syria. Organisasjonen er tilknyttet Al Qaida og ble terrorlistet i 2013.

Norske myndigheter og NRK har funnet flere videoer der mannen er med. I to av dem omtales han som en feltkommandant. Han blir intervjuet i flere av videoene og fremstår som en lederskikkelse. Han er også avbildet med våpen.

Libaneseren har erkjent at han er deltaker i flere videoer, men hevder han ble tvunget til å delta og har nektet straffskyld.

35-åringen har sagt at han ville komme seg til Europa via en bekjent i Syria og har sagt han ikke visste at kameraten var tilknyttet Jabhat Al Nusra, og at han ble fanget i et spill.

Etter to år i Syria rømte han via Tyrkia og Danmark til Norge og ble bosatt i Trøndelag.