innenriks

Til NTB opplyser operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt at gutten skjøt med en hagle og traff seg selv i ankelen.

Tenåringen var ved bevissthet da han ble fraktet med et Sea King-helikopter til Haukeland universitetssjukehus. Tilstanden hans er ukjent.

– Alt tilsier at det var et uhell, men vi har gjort en rekke avhør med vitner og de som var til stede for å være på den sikre siden, sier Strand til NTB klokken 23.

Politiet ble varslet mandag kveld klokken 19.52.

