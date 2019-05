Byrådsleder Raymond Johansen vil nekte kriminelle gjengmedlemmer å flytte hjem

innenriks

Forslaget kommer som en utfordring til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om å la domstolene nekte personer tilknyttet kriminelle gjengmiljøer å flytte tilbake til området de kommer fra, som et ledd av et exit-program, skriver VG

– Vi har geografiske områder i Oslo hvor folk har vært her i fengselet i noen år, flytter tilbake til nabolaget og tar opp sin kriminelle aktivitet akkurat i det samme miljøet som de var i før de ble satt ut. Vi ønsker å forhindre at de tar opp kriminaliteten igjen og begynner med ny rekruttering, sier Johansen.

Byrådslederen mener et exit-program vil være mye mer virkningsfullt enn å ha dobbelt straffelengde for kriminalitet begått i bestemte områder, slik som Aftenposten i forrige uke skrev at Frp foreslår.

Justisminister Jøran Kallmyr mener forslaget fra Johansen er konstruktivt.

– Det er en prioritet for meg at gjengmedlemmer ikke går rett tilbake til kriminalitet etter endt soning. Regjeringserklæringen fra januar slår fast at vi skal sikre at vi har et godt regelverk for å gi oppholdsforbud. Dette skal bli et viktig verktøy for å fjerne kriminelle fra gata, sier Kallmyr til VG.

