CIA advarte norske myndigheter om mulig saudiarabisk trussel mot aktivist

innenriks

Bloggeren og forfatteren Iyad El-Baghdadi var statsløs palestiner før han fikk politisk asyl i Norge i 2015. Aktivisten har bodd i De forente arabiske emirater mesteparten av livet og er en profilert kritiker av Saudia-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Han opplyser overfor NTB at han ble klar over trusselen 25. april. Han forteller at representanter for norske myndigheter kom hjem til ham, og advarte ham om at han kunne være i fare og tok ham med til et sikkert sted.

– Jeg vet ikke hva trusselen går ut på. Men noe kom under radaren til CIA. PST har implisert overfor meg at det ikke er en nært forestående trussel, sier El-Baghdadi.

Khashoggi-venn

Forfatteren var god venn med den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, som ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i oktober i fjor.

De to hadde flere prosjekter sammen, forteller El-Baghdadi. Han sier videre til at det er indikasjoner på at truslene mot ham ikke er helt nye.

– Jeg har indikasjoner på at truslene kom i midten av oktober. Jeg vet ikke hva som har gjort at sikkerhetstjenestene har slått alarm nå. Det kan være i forbindelse med seks eller sju forskjellige ting jeg har gjort i det siste, blant annet arbeid med å undersøke utpressing av Amazon-gründer Jeff Bezos, sier han.

CIA-opplysninger

Opplysningene om trusselen kom ifølge The Guardian fra CIA, som i sin tur varslet Norge. Dette bekrefter El-Baghdadi.

CIA har etter det amerikanske informasjonsdirektivet plikt til å varsle hvis byrået samler «troverdig og spesifikk informasjon som indikerer en forestående trussel om forsettlig drap, alvorlig kroppslig skade eller kidnapping rettet mot en person eller gruppe mennesker».

El-Baghdadi ble deretter oppsøkt av norske tjenestemenn, som skal ha forsikret ham om at de tar saken svært alvorlig.

Redd for familien

Han sier at han ikke har opplevd tegn på at noen har fulgt etter ham eller lignende i Norge, og at det virker som om PSTs konklusjon synes å være at han er nokså trygg for øyeblikket, og at han foreløpig ikke har fått politibeskyttelse.

Den angivelige trusselen er rettet både mot ham selv og hans familie, som oppholder seg både i Norge og i Malaysia, opplyser El-Baghdadi.

– Min største bekymring er rundt min mor og søster i Malaysia. Jeg skulle egentlig ha reist dit i juni, men ble bedt om å la være, sier han.

NTB har vært i kontakt med PST og Utenriksdepartementet om saken, men har foreløpig ikke fått noe svar.

The Guardian har spurt den saudiarabiske ambassaden i Washington om en kommentar til saken, men skriver at de så langt ikke har fått svar på henvendelsen.

(©NTB)