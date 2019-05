Russer dømt for bankran på Svalbard

innenriks

I tillegg til fengselsstraffen er mannen i Nord-Troms tingrett dømt til å betale de bankansatte totalt 60.000 kroner, melder NRK.

Raneren rettet en ladd rifle mot flere av de ansatte i Sparebank 1 i Longyearbyen 21. desember i fjor. Han tvang de ansatte til å gi ham 70.000 kroner. Deretter gikk han med et ladd våpen i gågata i Longyearbyen før han ble pågrepet av bevæpnet politi.

29-åringen har forklart at han utførte ranet for å få oppmerksomhet slik at han skulle få hjelp for sine psykiske problemer.

Dette skal være første gang det har skjedd et bankran på øygruppa i nord.

