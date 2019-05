Drept mann i Mehamn ble skutt i låret

innenriks

Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten i forbindelse med drapet i Mehamn i Finnmark.

Politiet fikk melding om at mann var skutt ved 5.30-tiden på morgenen lørdag 27. april. 40 år gamle Gisli Thor Thorarinsson ble rett etter funnet hardt skadd i et bolighus i bygda. Han kom raskt under behandling, men døde kort tid etter at han ble skutt.

Politiet har til nå i etterforskningen avhørt nesten 50 vitner. De to siktede i saken er ikke avhørt ytterligere.

Skaffet våpen

– Vi venter fortsatt på analyse av våpen og elektroniske spor. Ingen av de involverte var registrert med våpen. Etterforskningen så langt viser at våpenet ble tilegnet samme dag som drapet, sier avsnittsleder for taktisk etterforskning, Torstein Pettersen, i Finnmark politidistrikt

To menn på 35 og 32 år ble pågrepet. 35-åringen regnes som hovedmistenkt og er siktet for drap, mens 32-åringen foreløpig er siktet for medvirkning til drap. Både offeret og de to siktede er islandske statsborgere.

Pettersen vil ikke si noe om hva slags våpen som ble brukt.

– Men det er et registrert våpen som ikke tilhører den siktede. Hvordan han skaffet seg våpenet er en del av etterforskningen, sier Pettersen til NTB.

Når varetektfengslingsperioden er over vil politiet be om ytterligere varetektsfengsling for den hovedmistenkte, trolig åtte uker, ifølge Pettersen.

En konfrontasjon

Den siktede 35-åringens forsvarer, advokat Vidar Zahl Arntzen, sa i forrige uke til NRK at hans klient kaller hendelsen for et forferdelig tragisk uhell. Han skal ha forklart at han ikke oppsøkte Thorarinsson, som er siktedes halvbror, for å skade ham, men han sier det oppsto en konfrontasjon.

– Han er en knust mann. Han har likevel kontroll på hva som skjedde, og har gitt en sammenhengende redegjørelse for hendelsene den aktuelle dagen, kvelden og natten, sier advokaten

Den medsiktede 32-åringen nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Han ble først varetektsfengslet, men løslatt av retten i forrige uke.

– Vi har foreløpig opprettholdt siktelsen mot ham. Det kan endre seg, sier Pettersen til NTB.

