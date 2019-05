Folket delt om IS-mødrene

innenriks

39 prosent av de spurte vil la både mor og barn få komme til Norge, mens 30 prosent vil hente barna alene til Norge og la mor være igjen. 17 prosent mener det vil være riktig å både la mor og barn være igjen i Syria og 14 prosent svarer vet ikke.

Det er altså noen flere som vil la mødrene bli igjen i Syria, enn som vil at de skal komme tilbake til Norge.

– Jeg synes at tallene viser at det er litt spredning i befolkningen og at det er et komplisert spørsmål, sier statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet til NRK.

Han sier regjeringen arbeider intenst sammen med andre land for å finne en løsning for foreldreløse barn i flyktningleirer i Syria.

– Vi jobber aktivt med å finne mulige løsninger for foreldreløse norske barn. Disse barna er særlig sårbare fordi de er uten omsorgspersoner, og derfor prioriterer vi dem, sier han.

