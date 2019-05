Hydro fortsatt ikke tilbake i full produksjon etter dataangrepet

innenriks

Et såkalt løsepengevirus slo ut hele det globale nettverket til Norsk Hydro 19. mars i år.

– Vi fortsetter å bygge opp igjen og sette tilbake systemene. Fortsatt er det mange støttesystemer som må gjenopprettes og midlertidige løsninger som må erstattes, og det vil ta ganske lang tid, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim til NTB.

Det var forretningsområdet «ekstruderte produkter», altså bearbeidede og valsede produkter, som ble hardest rammet av angrepet.

– Det var en situasjon som tok oss kraftig. Vi var i perioder veldig hardt prøvet, spesielt på ekstruderte produkter. Nå er vi oppe på 95 prosent av normal produksjon på dette feltet, sier Aasheim.

På de andre forretningsområdene har selskapet stort sett klart å opprettholde normal produksjon etter dataangrepet, men med større grad av manuelt arbeid.

Saken er under etterforskning av Kripos, men også Nasjonal sikkerhetsmyndighet, PST og Europol er koblet inn. Det er ikke kjent hvem som sto bak.

– Det er klart at vi etter denne hendelsen må se på hva vi kan gjøre for å sikre at ikke hele selskapet blir tatt ut på den måten vi erfarte, sier Aasheim.

– Hva tenker du om den sårbarheten dette har vist at dere hadde?

– Vi har jobbet med cyberrisiko i mange år. Det er ikke sånn at vi ikke har identifisert dette som en risiko, men dette er sofistikerte angrep. Det er ikke noe som har foregått på et gutterom, slår konsernsjefen fast.

(©NTB)