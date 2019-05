Oljelekkasje etter togavsporing ved Oslo S

innenriks

Toget sporet av på vei fra hensettingsområdet i Lodalen til Oslo S.

Politi og brannvesen er på stedet, i tillegg til at relevante aktører er varslet om hendelsen, opplyser politiet i Oslo på Twitter.

– Vi har vært en tur med tre biler og bistått de som eier togsettet. Det er vanskelig å si noe om omfanget, men vi kan bekrefte at det har vært en lekkasje på mellom 1.500 og 2.000 liter olje som har lekket ut. Det er litt tidlig å si noe mer om omfanget før natta har gått, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Morten Bergh til NTB.

Kystverket og Havnevesenet er varslet, ifølge Bergh.

Togavsporingen skjedde like før klokken 19 onsdag kveld. Til VG opplyste pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane-Nor at det var en liten avsporing, som medførte at tre spor måtte stenges. Ifølge Folke-Olsen er det for tidlig å si noe om årsaken.

– På skinnegangen er det litt skader. Vi regner med at det tar et døgn å få det fikset, sier hun til avisen.

(©NTB)