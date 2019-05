Siktede i Circle K-drapet erkjenner straffskyld for grov kroppsskade

innenriks

Det ble kjent i forbindelse med torsdagens fengslingsmøte i Bergen tingrett.

21-åringen er siktet for å ha knivdrept sin 28 år gamle fetter Said Bassam. Drapet skjedde i forbindelse med et masseslagsmål ved en Circle K-bensinstasjon om kvelden fredag 15. februar.

– Min klient forklarer at han stakk avdøde og erkjenner straffskyld for grov kroppsskade. Han nekter straffskyld for drap. Han hadde ikke forsett om å drepe, sier 21-åringens forsvarer Jørgen Riple til Bergens Tidende.

Det ble besluttet å varetektsfengsle siktede i fire nye uker. Mannen har sittet i varetekt siden drapet 15. februar. 21-åringen er også siktet for trusler og vold i nære relasjoner.

