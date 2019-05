Sju ransepisoder mot ungdommer på Oslo vest

innenriks

Det ble først meldt om tre episoder med få minutters mellomrom. I en av disse episodene klarte offeret å komme seg unna uten å bli frastjålet eiendeler.

Deretter meldte politiet om enda flere ran.

– Vi har nå kommet i kontakt med ytterligere fire ungdommer som har blitt ranet i området Vinderen, tvitret politiet like før klokka 21.30.

En av disse ungdommene er 14 år gammel, og to av disse fire har i likhet med et annet ransoffer blitt frastjålet ørepropper av typen airpods. Disse har en verdi på rundt 1.800 kroner.

Turte ikke kontakte politiet

De har selv kontaktet politipatruljer i området, flere av dem sammen med foresatte. De turte ikke kontakte politiet like etter ranene grunnet frykt for gjerningsmennene.

– De har blitt truet verbalt til å ikke kontakte politiet, og sånn som vi tolker det, har de sagt fra til foreldrene sine etter hvert, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Pedersen bekrefter at politiet har hentet inn videobilder fra området, og på T-banen fra Majorstuen til Vinderen, som de mener ungdommene har benyttet seg av. Politiet har gjort avhør av de to første ransofrene.

Har mistenkte

Politiet har dannet seg et bilde av hvem som kan stå bak ranene.

– Vi har noen i kikkerten, uten at jeg vil si noe mer enn det per nå, sier Pedersen til NTB klokka 21.40.

Til VG sier han at politiet jakter på fire gjerningsmenn, som beskrives som rundt 16 eller 17 år gamle. To av disse har blitt beskrevet som afrikanske, mens de to andre beskrives som noen med opprinnelse fra Midtøsten.

