innenriks

Nødetatene ble varslet om hendelsen av forbipasserende klokken 6.12.

– Mesteparten av bilen skal være under vann. Det er alt vi vet per nå, sier operasjonsleder Per Arve Aas til NTB klokken 6.47.

Nødetatene var da ikke ankommet stedet, men var kun få minutter unna.

