Elev pågrepet etter spøk om skoleskyting på Osterøy

Trusselen var et bilde som ble delt på Snapchat der en person poserte med et våpen og en tekst som politiet oppfattet som en trussel om skoleskyting. Politiet fikk også vite hvem som hadde sendt bildet og hvilken skole vedkommende gikk på, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag.

Eleven erkjente i avhør å ha sendt bildet til noen av sine venner og at dette var ment som en spøk. Politiet opplyser at etterforskningen så langt ikke har avdekket annet enn at dette er tankeløs kommunikasjon og aldri var ment som en konkret trussel. Saken er fortsatt under etterforskning.

Den siktede eleven ble løslatt fra arresten i Bergen lørdag. Skolen er orientert om saken og vil følge opp elevene og tilsatte mandag.

– Politiet ser alvorlig på saken. Vi tolererer ikke slike handlinger, og alle slike trusler blir etterforsket, skriver operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

