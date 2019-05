Politiet foretar helikoptersøk etter trafikkulykke

innenriks

Politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av veien på riksvei 213 nord for Moelv i Hedmark klokken 5.17 søndag morgen. Det var ingen til stede ved bilen da politiet kom til stedet.

– Bilen er et vrak. Vi frykter at det ligger personer i terrenget som ikke kan gi uttrykk for at de trenger hjelp, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politiet har satt inn politihelikopter i søket etter mulig skadde personer. En hundefører er på vei til stedet.

– Vi har søkt etter eieren av bilen i ulike kanaler, men har ikke kommet i kontakt med vedkommende, sier operasjonslederen.

(©NTB)