Listhaug varsler flere og bedre omsorgsplasser

innenriks

Budsjettet blir lagt fram tirsdag.

– For 450 av plassene vil det være snakk om modernisering av dårlig bygningsmasse for å gi de eldre gode fasiliteter, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) til NTB.

– De øvrige 450 plassene vil være nye plasser som bygges, legger hun til.

Utbetaling av tilskuddet til kommunene vil skje over en femårsperiode, og det er satt av vel 1,5 milliarder kroner til tiltaket i 2019.

Under besøk til Hobøl bo- og behandlingssenter og Løkentunet sykehjem mandag kunne Frp-nestlederen også fortelle at regjeringen i revidert budsjett har satt av 12,8 millioner kroner til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager av vaksine mot kopper.

