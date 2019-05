Mann pågrepet etter brann i boligblokk i Tromsø

innenriks

To personer er sendt til sykehus med alvorlige røykskader etter brannen i Grønnegata i Tromsø sent søndag kveld og natt til mandag. Tilstanden deres var mandag morgen stabil, ifølge opplysninger Troms politidistrikt har fått av sykehuset. Ytterligere fire personer måtte få behandling for lettere skader.

Politiet har tatt ut en foreløpig siktelse mot en mann i 20-årene. Han er kjent for politiet fra tidligere, ifølge operasjonsleder Per Arve Aas. Han vil ikke utdype hva mistankegrunnlaget mot mannen er, men bekrefter at han bodde i blokka, som blant annet fungerer som midlertidige boliger og natthjem for personer med rusproblemer.

– Vi pågrep ham på bakgrunn av opplysninger vår patrulje fikk på stedet. Han vil bli avhørt i løpet av formiddagen, sier Aas til NTB.

Flere beboere i bygget hevdet overfor Nordlys at brannen var påsatt av en person som bodde i 4. etasje, og framholdt at beboeren pakket sakene sine før han tente på. I de to øverste etasjene er det kommunale boliger. Aas vil ikke kommentere opplysninger om at den siktede i saken skal ha hatt kontakt med psykiatrien.

15 beboere og to ansatte ble evakuert mens det brant.

