Nettavisen: Euronext vinner kampen om Oslo Børs

innenriks

Flere kilder opplyser til Nettavisen at Euronext vinner kampen om Oslo Børs.

Finansdepartementet har uttalt at de senest 14. mai vil komme med svar til Euronext og Nasdaq som begge har søkt om å få kjøpe Oslo Børs VPS.

Mobilisert

Ifølge E24 har børsselskapenes støttespillere lagt press på departementet. Gjør departementet som Finanstilsynet, og tillater at begge kan kjøpe, betyr det langt på vei at Euronext er vinner av budkampen, noe som Nettavisens kilder opplyser. Grunnen er at Euronext har krav på å kjøpe aksjer som sammen med deres egne, utgjør over 50 prosent av selskapet.

Nasdaq-leiren har derfor den siste tiden mobilisert sine krefter og sendt et samlet brev til den avgjørende instansen, der de argumenterer for at departementet bør kreve at den neste eieren klarer å kjøpe minst to tredeler av aksjene. Brevet ble først omtalt i Dagens Næringsliv.

Hadde disse aksjonærene få sin vilje, ville pendelen igjen svingt over til Nasdaq – fordi det finnes nok aktører som ikke vil selge til Euronext. Styret i Oslo Børs har tidligere anbefalt tilbudet fra Nasdaq.

Bekymret

To Euronext-støttespillere tok til motmæle mot brevet. Oslo Børs' advokater mente myndighetene kan blokkere for Euronext.

Ola Wessel-Aas i Taiga Fund og Svein Høgset i Incentive var blant aksjonærene som ga sin bindende forhåndsaksept til Euronext i desember i fjor. De argumenterer mot utspill fra enkelte av Nasdaqs støttespillere om at det vil være skadelig for Oslo Børs VPS spesielt og det norske finansmarkedet generelt om man får en flertallseier som ikke har minst 67 prosent av aksjene, såkalt kvalifisert flertall.

De var bekymret for at den uavklarte situasjonen vil medføre at Oslo Børs ikke blir solgt overhodet.

– Nødvendig med kvalifisert flertall

Nasdaq-leiren mente det var gode grunner for å kreve kvalifisert flertall. Hvis Euronext fikk kjøpe Oslo Børs uten en så stor eierandel, ville de møte vanskeligheter i forbindelse med å gjennomføre forretningsplanen som ligger til grunn for oppkjøpet, og det samme gjelder fremtidige kapitalutvidelser og andre strategiske valg, skriver de.

Grunnen til det er at man trenger to tredeler av stemmene i et selskap for å gjennomføre blant annet vedtektsendringer.

– Vi jobber for tiden med å behandle søknadene fra Euronext og Nasdaq, og tar sikte på å fatte vedtak innen 14. mai. Derfor er det ikke naturlig for oss å kommentere dette nå. Våre vurderinger vil bli kjent når vedtaket er fattet, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet i en epost til Dagens Næringsliv.

(©NTB)