innenriks

Rapporten, som VG har fått tilgang til, viser at 1.383 ansatte, 8,8 prosent av lærerne, ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018. I 2017 gjaldt dette 1.164 ansatte eller 7,6 prosent.

Ifølge rapporten har antallet «svært alvorlige hendelser» har økt fra 201 i 2017 til 340 i 2018.

De fleste elevene som både utsettes for og utfører vold eller trusler er mellom seks og tolv år, og et flertall er gutter.

