Regjeringen med 105 millioner ekstra til lokale idrettsanlegg

Midlene kommer på toppen av de 189 millionene som ble bevilget i årets statsbudsjett.

– Bygging av idrettsanlegg er avgjørende for å nå målet vårt om idrett og fysisk aktivitet for alle. Kompensasjon av merverdiavgift gjør det lettere å finansiere investeringer i idrettsanlegg og stimulerer utbygging av nye anlegg, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Hun sier den store søknadsmengden viser at det er stor vilje til å bygge idrettsanlegg rundt om i landet.

– Frivilligheten bidrar til stor verdiskaping gjennom bygging av idrettsanlegg. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det viktig for regjeringen å skape gode rammebetingelser for de lagene og foreningene som påtar seg slike investeringer, sier Grande.

