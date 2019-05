innenriks

– De skadde satt i personbilen. Begge var bevisstløse da vi kom fram, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Personene er blitt ivaretatt av ambulansepersonell, og en luftambulanse er nå på stedet.

Politiet har ikke fått klarhet i selve hendelsesforløpet og hva som skjedde forut for ulykken, men opplyser på Twitter at de to personene er kritisk skadd.

Politiet meldte om ulykken på Twitter litt før klokken 19.

