Aftenposten: 300 millioner til E18 vest for Oslo

Strekningen er blitt kostnadsberegnet til 15 milliarder kroner.

I desember kom det fram at regjeringen ikke ville gi penger til prosjektet, fordi Statens vegvesen hadde brukt om lag 340 millioner kroner mer enn de fikk bevilget i 2018.

Pengene ble brukt på å kjøpe opp eiendom som sto i veien for utbyggingen. Vegvesenet forklarte dette med at de følte et press fra regjeringen for å opprettholde et høyt tempo i forberedelsene til utbyggingen.

Om regjeringen nå snur, vil byggestart for prosjektet kunne bli på høsten 2020. Det har prosjektleder Grete Tveidt i Statens vegvesen tidligere antydet overfor Aftenposten.

