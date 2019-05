New Zealand ba Norge om hjelp etter Christchurch-terroren – har enda ikke fått svar

innenriks

I begynnelsen av april tok New Zealands ambassadør kontakt med det norske Justis- og beredskapsdepartementet og ba om hjelp, ifølge ABC Nyheter.

51 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars.

I et 74 sider langt manifest han la ut på sosiale medier før skytingen, går det fram at den terrormistenkte og drapssiktede Brenton Tarrant (28) var inspirert av andre høyreekstremister, blant dem Anders Behring Breivik.

New Zealands ambassadør ba blant annet om at norske eksperter besøkte landet for å fortelle om erfaringer fra håndtering av høyreekstremister, avadikalisering og reintegrering, etterretningsmetoder, lovverk og vurderinger av ytringsfrihet, hatprat og rasisme fra et politiperspektiv.

5. april sendte justisdepartementet henvendelsen videre til Politidirektoratet (POD) som skulle vurdere om de kunne bistå, men departementet presiserte samtidig at «kostnader til et eventuelt opphold i New Zealand må dekkes innenfor budsjett».

Deretter har henvendelsen blitt liggende ubesvart.

I over en uke har ABC Nyheter forespurt hva POD vil gjøre med henvendelsen.

– Saken er ikke avgjort og ligger til behandling. Vi har som mål å få besvart den i løpet av en ukes tid, opplyser seksjonssjef Kristin Elnæs i PODs politifagavdeling.

