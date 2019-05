Mann omkom i trafikkulykke i Oppland

innenriks

Politiet fikk melding om ulykken på fylkesvei 33 ved Østrønningen klokken 21.34 lørdag kveld.

I 2-tiden natt til søndag melder politiet at mannen er av utenlandsk opprinnelse og at de fortsatt jobber med å varsle pårørende i utlandet. De melder også at veien er ryddet og at den er åpen for vanlig ferdsel igjen.

– Det var en enslig bil som kjørte inn i et tre, sa operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NTB klokken 23.30.

Politiet har foretatt kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

(©NTB)