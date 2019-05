Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett startet sjaman-turné

innenriks

Foredragsturneen lyder navnet «The Princess and The Shaman», og til norske og svenske medier til stede utenfor sa prinsessen at hun gledet seg til å komme i gang.

Rundt 45 personer var påmeldt workshopen i København, inkludert presse.

Ifølge en NRK-reporter som deltok på den tre timer lange seansen, holdt de to et foredrag om selvrealisering, og prinsessens nye kjæreste demonstrerte sjamanistiske øvelser på de fremmøtte.

I den ene øvelsen renset han «det onde» ut av en tilfeldig valgt kvinne i publikum. Seansen endte med at kvinnen gråt og lo.

– Kroppslig opplevde jeg at hendene, leppene og magen min begynte å skjelve. Jeg kunne ikke styre det. Jeg opplevde varme og kulde, glede og sorg. Jeg begynte å gråte veldig, forteller kvinnen som heter Josefa Pedersen (23) til kanalen.

Märtha Louise og Durek Verrett avlyste lørdag pressekonferansen og intervjuer de opprinnelig hadde planlagt med flere medier i forbindelse med søndagens workshop.

Deltok i rojalt bryllup

I forkant av workshopen publiserte Verrett et bilde på Instagram, hvor han og Märtha er kledd i finstas på vei til et bryllup.

– Har en fantastisk tid med min gudinne på bryllupet i Danmark. Utrolig spent på vår kommende turné. Å reise rundt til ulike deler av Skandinavia er en glede, skriver han i bildeteksten.

Ifølge VG deltok kjæresteparet i bryllupet til prinsesse Alexandra av Sayn-Wittgenstein-Berleburg og greven av Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Bruden er den eldste datteren til prinsesse Benedikte av Danmark, som er søsteren til Dronning Margrethe.

Bryllupet ble holdt i Svendborg på Fyn i Danmark. Det var kun 33 gjester til stede, inkludert nære venner og familie, skriver lokalavisen Fyens.dk. De to prinsessene har vært nære og gode venninner helt siden tenårene.

Planlegger flere foredrag

København var foredragsturneens første stopp, i løpet av uken går turen går til Stavanger, Tromsø, Oslo og Fredrikstad.

Turneen har blitt møtt med kritikk fra enkelte hold på bakgrunn av Märthas kommersielle bruk av prinsessetittelen. I Stavanger satte biskopen foten ned for at foredraget kunne holdes i St. Petri menighet, slik som var planlagt. Arrangementet ble flyttet til et hotell.

Forbrukerrådet har sagt at de vil følge nøye med på hva paret lover under foredragsturneen, og Slottet har sagt at de «kommer til å være i dialog med prinsessen knyttet til markedsføringen av hennes næringsvirksomhet».

