Syklist kjørt til sykehus etter sykkelritt-ulykke ved Hønefoss

innenriks

Politiet mottok melding om ulykken klokken 9.15 søndag morgen.

Ulykken skal ha skjedd ved Sønsterudtunnelen i Hole kommune like sør for Hønefoss.

– Syklisten er tatt hånd om av ambulanse, og kjørt til sykehus. Politiet har ikke oppdatert skadestatus, opplyser Sørøst politidistrikt.

Kort tid etter rykket politiet ut til en annen sykkelulykke like i nærheten, hvor to syklister ble lettere skadd. De to ble tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet.

Sykkelrittet «Nordmarka rundt» blir arrangert søndag, og ruta går forbi det aktuelle området, men det er foreløpig ukjent om ulykkene har skjedd i forbindelse med akkurat dette sykkelrittet.

