Syklist til sykehus etter sykkelritt-ulykke ved Hønefoss

innenriks

Politiet mottok melding om ulykken klokken 9.17 søndag morgen.

Ulykken skjedde under sykkelrittet «Nordmarka rundt» ved Sønsterudtunnelen i Hole kommune like sør for Hønefoss.

– Mannen ble alvorlig skadd og kjørt til Ringerike sykehus. Det skal være snakk om brudd- og sårskader. Ulykken påvirket sykkelrittet, og en del ryttere er nå litt bak i rekkene. Ellers går trafikken som normalt, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Kort tid etter rykket politiet ut til en annen sykkelulykke like i nærheten, hvor to syklister ble lettere skadd. De to ble tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet.

«Nordmarka rundt» blir søndag arrangert søndag for 44. gang, og involverer over 600 syklister.

