Få norsksomaliere eier egen bolig – stanses av renteforbud

innenriks

87 prosent tror det vil «få negative konsekvenser for livet etter døden», og 56 prosent tror det å ta lån med renter kan føre til ulykke.

Nesten halvparten, 48,2 prosent sier de er redde for negative reaksjoner fra andre dersom de tar boliglån med rente, viser kartleggingen, som er gjort blant 483 respondenter, de fleste norsksomaliere i Oslo. Kartleggingen er støttet av Husbanken og gjennomført for Bydel Gamle Oslo, skriver Klassekampen.

Svært få tar ordinært boliglån. Dersom rentefritt lån hadde vært tilgjengelig, ville 95 prosent benyttet seg av det, viser kartleggingen.

Om lag halvparten opplever boligsituasjonen som utrygg eller svært utrygg, og nesten halvparten sier de har flyttet tre til ti ganger de siste ti årene. En av fem oppgir at de har flyttet ti ganger de siste ti årene.

Professor Torkel Brekke i religionshistorie ved Prio er involvert i et forskningsprosjekt om finansiell ekskludering av muslimer i Norden. Han mener beslutningstakere er blinde for hvilket stort tabu boliglån er i islam.

– For mange muslimer er renter et større tabu enn å spise svinekjøtt, sier han.

Brekke mener samfunnet kan spare store summer på bostøtte dersom man kom opp med en måte å kjøpe bolig på som ikke innebar renter.

– Det virker som om politikere tror at bare folk bor her lenge nok, så gir de slipp på slike tabuer. Forskning viser at det er helt feil, sier Brekke.

(©NTB)