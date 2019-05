Fare for streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet

innenriks

Unio og arbeidsgiverorganisasjonen KS møttes onsdag til mekling. Fristen for løsning er midnatt natt til fredag.

– Vi skal jobbe hardt for å finne en løsning i meklingen, men blir det nødvendig, er Unios medlemmer klare til kamp. Det er svært beklagelig at elever over hele landet blir rammet, men det blir dessverre konsekvensen hvis KS fortsetter å nedprioritere lærerne, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Over 7.000 Unio-medlemmer fordelt på 21 steder – fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør – tas ut i streik. Blant disse er Bærum, Bergen, Drammen, Tromsø, Bodø, Trondheim, Steinkjer, Fredrikstad, Porsgrunn, Kongsberg og Ålesund.

Lavere lønnsvekst

Grunnen til at lønnsforhandlingene mellom Unio og KS brøt sammen og havner hos riksmekleren, er at lærerne ble tilbudt en lavere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en ramme på 3,25 prosent, fikk lærerne 3,03 prosent, ifølge Unio.

– At KS tilbyr lærerne med 5-årig utdanning eller mer et lønnsoppgjør under det andre får, er ikke til å forstå i en tid med store rekrutteringsutfordringer i skolen, sier Handal.

Streik i staten

Samtidig kan det også bli streik blant tusenvis av statsansatte fredag. Onsdag starter innspurten i statsoppgjøret hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt natt til fredag for å bli enige.

LO Stat tar ut over 2.000 medlemmer i første streikeuttak. I tillegg har YS Stat varslet streikeuttak for 250. Unio tar ut 1.000 og Akademikerne stat 524 medlemmer, skriver FriFagbevegelse.

En rekke departementer blir rammet, blant annet Utenriksdepartementet der 271 medlemmer er tatt ut. Både Nordland politidistrikt, Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt vil også rammes.

