Frp vil kutte norsk bistand til Palestina

– Det er alvorlig og uakseptabelt at demokratier som Norge bidrar økonomisk til de som oppfordrer til terror og støtter dømte terrorister, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen til Vårt Land.

Han representerer Frp i Stortingets utenrikskomité og var justisminister i Solberg-regjeringen fra 2016 til 2018.

Palestinske selvstyremyndigheter betaler ut lønn til familiene til fengslede palestinere og familiene til drepte og sårede palestinere i konflikten med Israel. Det første omtales gjerne som «fangelønn» mens pengesekken som dekker alle utbetalingene gjerne kalles «martyrfondet».

– Som leder av Giverlandgruppen for Palestina (AHLC) bør Norge stå fram som et eksempel for verdenssamfunnet på at denne type indirekte terrorfinansiering ikke kan aksepteres. En reduksjon av bistanden til PA vil sende et kraftig signal, skriver Amundsen i et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. PA er forkortelsen for De palestinske selvstyremyndighetene.

Ved utgangen av april satt vel 5.000 palestinere i israelske fengsler, ifølge tall fra Israel Prison Service (IPS).

Amundsen mener saken bare har en løsning:

– Norge kan ikke akseptere at terrorister og deres familier belønnes for volds- og drapshandlinger.

Han peker på at selv om norsk bistand ikke går direkte til fondet, får fondet påfyll av penger fra eksempelvis utdanningssektoren, som på sin side støttes med internasjonal bistand.

