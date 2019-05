Stort klimaoppmøte foran Stortinget tross pøsende regn

innenriks

Det var tett med paraplyer og regnfrakker foran Stortinget fredag. Det la ingen demper på stemningen, og under pøsende regn var det trening på kamprop og klimabrøl.

Flere organisasjoner hadde rigget opp stands og telt der man kunne få informasjon om klimakampen og skrive egne plakater.

Piping for Erna

Statsminister Erna Solberg (H) var den siste som holdt appell før marsjen startet. Hun fikk både piping og klapping for talen der hun innrømmer at Norge har et spesielt ansvar.

– Jeg forstår at mange av dere er utålmodige og frustrerte. Det skulle bare mangle, sa hun og la til at Norge har et særskilt ansvar for å bidra til å kutte klimagassutslipp. Både fordi vi er et rikt og velutviklet land, men også fordi vi er en stor eksportør av olje.

Politiets tidligste anslag er at omkring 2.000 personer var til stede. Dermed ble det et langt tog med plakater, kamprop og trommeorkester som markerte i Oslo sentrum. Etterpå var det konserter og flere appeller foran Stortinget med blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og ungdomspartiene.

– Folk snakker om et bompengeopprør i landet, men det er dette opprøret det er verdt å lytte til, sa klimaministeren.

Fravær i skolen

Fredag var det varslet mer enn 1.500 klimastreiker i 118 land verden over. Bare i Norge var det lagt opp til skolestreik for klima på 31 steder og anslått at så mange som 10.000 kunne delta.

I Norge får første- til tiendeklassinger gyldig fravær hvis foreldrene sier ja. For dem som går i videregående er det frustrasjon over at Kunnskapsdepartementet nekter å gi gyldig fravær fordi klimastreik ikke regnes for politisk arbeid for elever som ikke allerede er tillitsvalgt.

– Det er ikke slik regelverket har vært praktisert og blitt tolket tidligere. Jeg synes det virker veldig rigid og strengt å tolke reglene på denne måten, sier skolepolitiker Emil Gadolin (Ap) i Hordaland fylkeskommune til Bergens Tidende.

Hele verden

Streikende skoleelever demonstrerer for klimaet i land over hele Europa, Australia og New Zealand. Politiet i Berlin varslet på forhånd at de forberedte seg på 10.000 demonstranter.

Også i Japan og på Filippinene ble det holdt demonstrasjoner.

– Vi lærer for framtida. Men hvis ikke regjeringen prioriterer å gjøre noe med klimaendringene, har vi ingen framtid, sa 17 år gamle Zahra Radih i Australias hovedstad Canberra.

Skolestreikene for klimaet er inspirert av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16). Arrangørene anslår at minst 1,6 millioner mennesker deltok i bevegelsens så langt største internasjonale protestbølge 15. mars i år.

At elevene velger å demonstrere og streike igjen, bare to måneder etter forrige globale markering, er fortsatt for å få politikerne til å ta større ansvar i klimakampen. Fredagens aksjon er en reaksjon på mangelen på handling i kjølvannet av forrige streik.

