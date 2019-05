Mot MDG-kompromiss om vindmøller

innenriks

I utgangspunktet hadde MDG to diametralt motsatte resolusjoner på bordet, og det gikk mot en bitter avstemning.

Den ene ville stanse nesten all utbygging av vindmøller for å beskytte verdifull natur, mens den andre ville åpne for betydelig utbygging for å gjøre Norge til et batteri for fornybar energi i Europa.

Men i morgentimene lørdag kom redaksjonskomiteen fram til et kompromissforslag som etter all sannsynlighet blir vedtatt senere på dagen, skriver Aftenposten.

Forslaget går ut på at det skal gis konsesjoner til utbygging av vindkraft på land, men primært i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur og ikke i områder med urørt preg og andre viktige natur- og friluftsverdier.

Striden om vindkraft på land har splittet miljøpartiet. Flere av talerne mente det ville være galt å bygge vindmøller i norsk natur som setter utrydningstruede dyre- og fuglearter i fare. Andre mente at klimakrisen er så overhengende at fornybar vindkraft er av avgjørende betydning for et grønt skifte.

(©NTB)