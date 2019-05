SV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier

innenriks

– Jeg har forståelse for mange av dem som protesterer mot bompenger, sa han og pekte på dem som er avhengige av bil, som ikke har et godt kollektivtilbud og samtidig får en stor regning i tillegg til alle utgiftene de har fra før.

Men til forskjell fra de nye bompengelistene sier han at SV også har forståelse for dem som er avhengig av bussen og som trenger et bedre kollektivtilbud, for barn med astma og for ungdommen som krever kutt i klimautslippene.

– Løsningen på dette er enkel: Nemlig å bygge mindre motorvei. Det vil gi mindre utslipp, mindre bompenger og mer penger igjen til kollektiv og jernbane, sa Lysbakken i sin tale til landsstyremøtet i Oslo lørdag.

Oppgradering

Han sier at bomutgiftene ville vært langt lavere hvis Frp, Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF hadde hørt på SV, som har stemt imot gigantiske motorveiprosjekter delvis finansiert av bompenger.

Lysbakken sier at SV i stedet går inn for bygging og oppgradering av vanlige tofeltsveier med gul midtstripe, midtrekkverk og rassikring.

– Men samtidig som vi slutter å bygge rådyre, svære nye motorveier, støtter vi bruk av bompenger når det er nødvendig for å fjerne køer og forurensning i byområdene, sier SV-lederen.

– Renere luft og mindre kø

Han sier at det nye opplegget for bompenger i Oslo er en god nyhet for for eksempel en hjelpepleier i Groruddalen som er avhengig av T-banen for å komme seg til jobb og følge barn i barnehagen.

– De nye bompengene gjør at det blir renere luft, mindre kø og mer penger til et enda bedre kollektivsystem, sier han og viser til en analyse som viser at de fleste som kjører i Oslo, er menn med høy og middels inntekt.

I talen viste han også til at SV støtter bomringene i Trondheim og Bergen, og i Vestfold, der SV går inn for en annen plassering av bommene slik at den sosiale innretningen blir bedre, og SV kjemper for at kollektivtrafikken skal rustes opp langt mer enn dagens planer.

