Frp åpner for å ta bostøtten fra muslimer som ikke tar opp boliglån

innenriks

Uttalelsen kommer til Klassekampen etter at det er blitt kjent at mange muslimer ikke tar banklån på grunn av forbudet mot renter i islam.

Det bor om lag 15.000 innvandrere fra Somalia med etterkommere i Oslo, og professor i religionsvitenskap Torkel Brekke mener Oslo kommune vil spare store summer i bostøtte dersom de tilbyr en form for boligfinansiering som er i tråd med islam.

Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, mener Oslo kommune kunne spart penger uten å gjøre dette.

Vurdere kutt

– Hvis noen velger å bli værende i en situasjon hvor de blir avhengige av offentlige ytelser fordi de sier nei til lån av religiøse årsaker, så må vi vurdere å kutte i støtteordningene, sier han.

Han er ikke like positiv til ulike tiltak som er kompatible med renteforbudet, for eksempel der leie går til å betale ned et rentefritt lån.

– At folk ikke liker å betale renter – det er det ikke det offentliges oppgave å løse. Vi skal ikke tilpasse oss andre kulturer og religioner når vi innretter offentlige tjenester. Det fører til at integreringen feiler, sier Helgheim.

En av ti eier egen bolig

Bare 11,8 prosent av et utvalg norsksomaliere eier egen bolig, viser en kartlegging.

87 prosent tror det å ta opp lån vil «få negative konsekvenser for livet etter døden», og 56 prosent tror det å ta lån med renter kan føre til ulykke.

Nesten halvparten, 48,2 prosent sier de er redde for negative reaksjoner fra andre dersom de tar boliglån med rente, viser kartleggingen, som er gjort blant 483 respondenter, de fleste norsksomaliere i Oslo. Kartleggingen er støttet av Husbanken og gjennomført for Bydel Gamle Oslo, skriver Klassekampen.

(©NTB)