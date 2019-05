Gjerningsmann pågrepet etter økseran av 7-eleven i Trondheim

innenriks

– En gjerningsmann er tatt og pågrepet av politiet. Mannen hadde øksa på seg. Viser seg å være kun én gjerningsmann. Ansatte på 7-eleven blir tatt hånd om av daglig leder, opplyser politiet på Twitter 1.07 natt til tirsdag, en time etter at det først ble opplyst om ranet.

Politiet opplyste da til NTB at det kom inn meldinger rundt 23.30 fra flere vitner om et ran av kiosken på Elgeseter der én, muligens to, gjerningsmenn hadde truet med øks.

Politiet væpnet seg søkte med hund i området basert på beskrivelsene de hadde fått.

(©NTB)