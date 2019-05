KLP går ut av alkohol- og pengespillselskaper

innenriks

– Vi forvalter over 600 milliarder kroner i pensjonsfond for rundt én million nordmenn. Det er et stort ansvar, og vi vurderer derfor regelmessig om vi gjør dette på en god nok måte. Nå har vi etter gode samtaler med våre kunder og eiere besluttet å trekke oss ut av alkohol og pengespill, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

KLP og fond under KLPs forvaltning selger seg derfor ut av selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra produksjon av alkohol og pengespill.

– Det dreier seg ikke bare om hva som gir høyest avkastning, men også om våre investeringer bidrar til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling, fremholder Thornes.

Beslutningen omfatter samlet cirka 40 selskaper som produserer alkohol og cirka 50 selskaper innenfor pengespill, blant andre norske Arcus og Gaming Innovation Group.

KLPs investeringer i disse to sektorene har vært på oppunder tre milliarder kroner.

