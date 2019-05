Personbilfører kritisk skadd etter frontkollisjon i Horten

innenriks

Sørøst politidistrikt opplyser til NTB at de fikk melding klokka 22.47 om en front mot front-ulykke mellom bilen og lastebilen fra en annen trafikant som hadde kommet til ulykkesstedet, ved Midgardsveien ved Langgrunn utenfor Hortentunnelen.

Klokka 3.50 melder politiet at de og Ulykkes og analysegruppa (UAG) fra Statens vegvesen er ferdige på stedet og at veien er åpnet igjen for normal ferdsel. Opplysninger på stedet tyder på at personbilen har kommet over i motgående kjørefelt.

– Fører av personbilen betegnes som kritisk skadd, opplyser politiet.

Mens fører av personbilen var bevisstløs og ble brakt til akuttmottak med ambulanse, framsto fører av lastebilen som fysisk uskadd.

