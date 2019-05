Politiet etterforsker trussel mot Klepp-ordfører

innenriks

Saken er hos juristen, som skal vurdere om det vil bli tatt ut tiltale, skriver NRK.

Nese har hatt tett dialog med politiet siden august i fjor. Politiet har siden da gjort tiltak før hvert politiske møte hvor bompenger har vært tema. Hensikten har vært å unngå uønskede hendelser.

– Målet med dialogen har vært å skape trygghet, og gi ordføreren råd og rettsledelse når det gjelder truslene hun har fått, sier politikontakt Asgeir Jakobsen i Klepp kommune.

På spørsmål om hun frykter for livet, svarer hun:

– Ja, jeg har lurt på hvor langt folk vil gå.

Ordføreren tok gråtkvalt et oppgjør med hærverk og hets hun og familien hennes har blitt utsatt for av bompengemotstandere, under kommunestyret mandag.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, sa hun fra talerstolen, ifølge NRK.

