Ett av tre barn blir kjørt til skolen

innenriks

Den andre viktige grunnen til at barna blir kjørt, er at foreldrene skal samme vei, viser en undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NAF blant foreldre med barn i skolealder.

– I valget mellom å sende barna ut på skoleveien med hjertet i halsen og å kjøre dem, er det klart mange velger å kjøre, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Undersøkelsen avdekker også at det ikke er uproblematisk at så mange velger å kjøre barna til skolen. Nesten halvparten, 47 prosent, svarer at de har opplevd farlige situasjoner skapt av foreldre som kjører barna til skolen.

– Foreldre er bevisste på at å kjøre barna til skolen også kan skape farlige situasjoner, men mange velger det fordi det er enklest eller selve skoleveien er farlig.

(©NTB)