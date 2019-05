Forsvarer ber om frifinnelse for drapstiltalt kvinne i Kristiansand

innenriks

Forsvareren holdt sin prosedyre i Agder lagmannsrett onsdag. Ifølge NRK mener forsvarer Olav Sylte at retten ikke kan utelukke at farens dødsfall var en ulykke og at ekssamboeren begikk selvmord.

– Dette er en sak der tiltalte kan ende opp i fengsel for resten av livet. Hvis man er i tvil, bør flere sakkyndige inn, sa forsvareren.

Ifølge Fædrelandsvennen er dommen i saken klar 3. juli. Da vil kvinnen møte i retten for å få den opplest.

Mandag la aktor i saken, statsadvokat Leif Aleksandersen, ned påstand om 21 års forvaring for den 43 år gamle kvinnen. Det er likelydende med utfallet da Kristiansand tingrett behandlet saken tidligere i år.

Kvinnen er tiltalt for å ha drept sin far i 2002 og sin tidligere samboer i 2014.

