Mæland vil ha dialogmøter om nettmobbing av politikere

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ber ifølge NRK alle stortingspartiene om et møte om nettmobbing av politikere. Utspillet kommer etter at blant annet ordføreren i Klepp kommune denne uka fortalte om trusler fra bompengemotstandere.

I en rapport som er utført av Ipsos på oppdrag av KS, kommer det fram at 43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Ifølge Søgne Songdalen Budstikke har halvparten vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette. 15 prosent har sluttet.

– Vi står i fare for at folk ikke vil engasjere seg, vil gjøre en innsats for samfunnet, og derfor så må vi være villige til å se etter alle mulige tiltak på tvers av partiene for å jobbe imot dette. Jeg ønsker å invitere til et dialogmøte med ulike politikere fra ulike deler av landet og ulike partier, hvor vi kan sette oss ned og utveksle erfaringer, men også ideer og tips til hvordan vi kan jobbe mot dette, sier Mæland til NRK.

Mæland vil ifølge Søgne Songdalen Budstikke også ha med KS og organisasjonslivet for å diskutere hvordan man skal bekjempe trusler og hatefulle ytringer mot lokalpolitikere.

– Vi ønsker fortsatt å ha et samfunn hvor alle uansett alder, kjønn, bosted og livssituasjon skal kunne delta. Derfor inviterer vi KS og partiene for å se på hva vi sammen kan gjøre for å redusere omfanget, sier Mæland i KS-podden «Der livet leves» i en samtale med styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

