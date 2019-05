Ap sterkt tilbake på ny meningsmåling

innenriks

I tillegg til Arbeiderpartiet er også Senterpartiet en av de store taperne på Vårt Lands måling for mai. Også SV, Rødt og MDG går tilbake, men de to siste holder seg over sperregrensa og sikrer dermed de rødgrønne flertall i mandater.

De tre rødgrønne partiene ville fått 81 mandater, men med Rødts og MDGs mandater ville det blitt til sammen 98, mens regjeringspartiene har 71.

Ap går tilbake med nesten 4 prosentpoeng og ender på 23,7 prosent, bare litt foran Høyre, som går fram med 2,5 prosentpoeng til 22,9 prosent. Senterpartiet får 13,3 prosent.

Både KrF og Venstre øker, men begge ligger fremdeles under sperregrensa med henholdsvis 3,7 prosent og 3,4 prosent. De to har ligget under i mange måneder på rad. Frp har også framgang til 12,5 prosent.

For Ap viser bakgrunnstallene at partiet fortsetter å lekke til SV, Rødt og Senterpartiet, men også at mange setter seg på gjerdet.

Valgforsker Bernt Aardal mener at den kanskje tydeligste tendensen er at så mange velgere er usikre. Han sier at rundt en femdel av velgerne til Ap, Frp og Høyre er usikre, og at 18 prosent av Venstres og 14 prosent av KrFs velgere heller ikke er helt sikre på sitt parti.

De konkrete tallene er: Ap 23,7 (tilbake 3,9), Høyre 22,9 (fram 2,5), Senterpartiet 13,3 (tilbake 2,4), Frp 12,5 (fram 1,3), Venstre 3,4 (fram 1,1), KrF 3,7 (fram 0,4), SV 6,5 (tilbake 1,0), MDG 4,3 (tilbake 0.5), Rødt 4,8 (tilbake 0,3), andre 5 (fram 2,7).

