Tre tenåringer pågrepet etter væpnet ran i Skien

To gutter i midten av tenårene ble onsdag kveld utsatt for grovt ran utendørs i et boligområde på Klyve i Skien. Det ble avfyrt skudd med et håndvåpen under ranet, men ingen ble truffet og ingen kom fysisk til skade.

En av guttene ble fraranet en mobiltelefon. Gjerningspersonene hadde på seg hjelmer under ranet, og dro fra stedet på en motorisert tohjuling.

Politiadvokat Jan Helge Palm bekrefter overfor Telemarksavisa at politiet har pågrepet tre personer i midten av tenårene etter ranet. Han ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på hva som førte til pågripelsen.

De tre har status som siktet i saken.

– På grunn av sin unge alder sitter de ikke i politiets arrest, og vi har gjort avhør av to av dem. Den tredje vil vi få tatt avhør av så fort det lar seg gjøre, sier politiadvokaten til avisa.

Politiet fikk melding om ranet klokken 18.39.

