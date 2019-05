Barneskoleelev (9) døde av smittsom hjernehinnebetennelse

innenriks

– Det er med dyp sorg vi mottok budskapet om at barnet som var innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse er død, sier ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård kommune.

Han sier at han har dyp medfølelse for familien.

Eleven som døde var 9 år og gikk på 4. trinn ved skolen. Skolen vil åpnes for klassen søndag, og vil også ha en åpen samling mandag etter skoletid.

Rundt 35 personer har fått antibiotika etter at det onsdag ble klart at eleven ble innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse. Kommunen opplyser at disse vil bli vaksinert i løpet av de nærmeste dagene.