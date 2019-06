Død kvinne i Agder kan ha blitt utsatt for straffbar handling

innenriks

– Vi etterforsker bredt om dette er en ulykke eller om andre har vært involvert. Påkjørsel kan være et mulig scenario og vi etterforsker om dette kan ha vært en straffbar handling med andre involvert, sier politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt til NTB.

En kvinne ble hardt skadd i hendelsen. Hun har ikke livstruende skader, men ble alvorlig skadd. Tilstanden hennes er nå stabil.

Hun er innlagt på sykehus og ble søndag operert. Politiet har mandag fått snakke med henne, men vil ikke si noe om hva hun har forklart.

– Vi ønsker kontakt med personer som har vært i området eller som har gjort observasjoner mellom midnatt og klokken 6 søndag morgen, sier Rue.

Ingen er siktet

Han vil ikke si om det er opplysninger fra kvinnen som gjør at politiet nå etterforsker om de to ble utsatt for en straffbar handling.

– Ingen er siktet i saken. Vi ønsker å gå bredt ut og ber folk som sitter på informasjon eller har gjort observasjoner om å ta kontakt, sier Rue.

I mellomtiden fortsetter etterforskningen og undersøkelser på åstedet. Den avdøde skal nå obduseres.

Politiet fikk melding om hendelsen som skjedde på en grusvei vest for Snartemo i Hægebostad kommune, klokka 5.32 natt til søndag.

Utenlandske kvinner

Den omkomne er en kvinne med utenlandsk statsborgerskap. Hun ble erklært død av lege på stedet kort tid etter hendelsen. Pårørende er ikke varslet, opplyser politiet.

Den andre kvinnen har også utenlandsk statsborgerskap. Hun ble fløyet til sykehus med luftambulanse med alvorlige skader.

Hendelsen ble først beskrevet som en ATV-ulykke fordi det ble funnet en ATV ved kvinnene, men politiet uttalte senere søndag at det ikke var sikkert ATV-en var innblandet likevel.

