Eriksen Søreide: Viktig for sikkerheten at arbeidet med å hente hjem barna ikke ble kjent

innenriks

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa på en pressekonferanse mandag kveld at arbeidet med å hente de fem foreldreløse barna ut av flyktningleiren al-Hol har vært svært krevende.

Arbeidet har vært ledet av Utenriksdepartementet, som over lengre tid har jobbet med både planlegging, identifisering, utstedelse av pass og ulike tillatelser.

– Sikkerheten har vært viktigst i arbeidet. Derfor har det vært viktig at arbeidet ikke ble kjent for offentligheten. Det ville satt barnas sikkerhet i fare. Jeg har fryktet at vi ikke skulle klare å hente de trygt hjem, sier Eriksen Søreide.

Hun viser til at området i Syria er uoversiktlig, hvor det skjer både kidnappinger, bombenedslag og terrorangrep. De fem barna er fra ett til sju år gamle.

DNA-testing

Statsråden sier hun er glad for at barna nå er på vei til Norge, og sier de vil få all oppfølging de trenger.

– De fem barna er norske statsborgere, påvist gjennom DNA-testing. Analysene er utført av Rettsmedisinsk institutt. De har fått pass i tråd med ordinære norske regler, sier hun videre.

Statsminister Erna Solberg (H) viste også til sikkerhetshensyn da hun på pressekonferansen fikk spørsmål om hvorvidt flere barn skal hentes ut av Syria.

– Det er barnas sikkerhet vi har vært opptatt av. I det øyeblikk de ble identifisert som norske barn, kunne de bli utsatt for noe. Det er også sikkerhetsutfordringer knyttet til myndighetspersoner. Dette er ustabile områder hvor det er vanskelige forhold, sier Solberg.

Vurderer situasjonen

Statsministeren står fast ved det hun sa i slutten av april om at Norge vil hente hjem barn, men kan ikke hente barn uten foreldrenes samtykke.

– Vi vil vurdere situasjonen fremover for de andre barna, men går ikke i detalj om dette fordi det har med barnas sikkerhet å gjøre, sier hun.

Hun sier regjeringen ikke kommer til å informere om eventuelle nye operasjoner av denne typen før de er gjennomført, nettopp av hensyn til sikkerheten for barna og norsk personell. Mandag ble det kjent at de to norsksomaliske søstrene fra Bærum som reiste ned til Syria i 2013, nå er blitt funnet i live, skriver Aftenposten. Søstrene er begge blitt mødre i Syria. Verken utenriksministeren eller statsminister Erna Solberg (H) vil kommentere hva som vil skje med dem.

IS-foreldre

Foreldrene til de fem barna som mandag var på vei til Norge, er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til IS. Faren antas å være død, mens moren har status som forsvunnet.

Kilder opplyser til VG at barna ble hentet av et SAS-fly fra Arbil i Nord-Irak mandag ettermiddag. SAS bekrefter overfor avisen at de flyr på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Det er stor uenighet innad i regjeringen hva som skal skje med de øvrige norske barna som befinner seg i Syria. Venstre mener alle bør hentes hjem, og KrF mener at også barnas mødre skal hjem. Frp krever DNA-testing av barna, og mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.

