Fare for oljestreik fra midnatt

Partene i sokkeloverenskomsten møttes hos Riksmekleren mandag klokka 10.

Blir det streik, vil feltene Gjøa, Kristin, Draugen, Ivar Aasen, Oseberg Øst og Gudrun måtte stenges ned. Som en konsekvens av dette vil produksjonen også stenge ved tilknyttede felt som Tyrihans, Maria og Vega.

440.000 fat per dag

Totalt betyr dette et daglig produksjonstap på rundt 440.000 fat oljeekvivalenter, ifølge Norsk olje og gass.

– Produksjonen ved en rekke norske felt vil bli rammet ved en eventuell konflikt, noe som er alvorlig. Vi håper derfor at vi i meklingen kan komme til enighet med Lederne, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Meklingen kommer som en følge av at Lederne brøt lønnsforhandlingene med Norsk olje og gass 7. og 8. mai.

Lederne har rundt 1.000 medlemmer av de totalt 7.500 organiserte som er omfattet av sokkelavtalene. Det er varslet plassfratredelse for 198 medlemmer. Den største andelen av dem – 75 medlemmer – jobber på Gjøa for Neptune Energy.

Mekler er Edvard Os.

– Må framstå som attraktiv

– Bransjen må fortsatt framstå attraktiv for ungdom i en tid da mange oljearbeidere føler seg stigmatisert, sa forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne etter bruddet i forhandlingene 8. mai.

– Det er avgjørende at vi ikke får en for høy lønnsvekst fremover. Økte kostnader vil gjøre arbeidsplassene mer usikre i stedet for trygge og langsiktige. Derfor er det viktig at dette oppgjøret og fremtidige oppgjør landes innenfor en ansvarlig ramme, sier forhandlingsleder Hodneland i Norsk olje og gass.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette er ulikt fra et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

