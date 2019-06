Solberg: Viktig at barna skjermes og ikke identifiseres

innenriks

Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt mandag kveld pressekonferanse om de fem foreldreløse barna som er hentet ut av al-Hom-leiren i Syria og på vei til Norge.

– Jeg er glad de er trygt på vei til Norge. Vi vet ikke hvilke påkjenninger de har vært utsatt for, men vi vet at de fem barna har levd i svært farlige omgivelser og opplevd ting barn ikke bør oppleve, sier statsministeren.

Barna har fått oppnevnt verge i Norge, og barnevernet er koblet inn.

Solberg sier barna vil få all nødvendig oppfølging i Norge.

– Jeg har også vært opptatt av at barna skal ha samme rettigheter som andre barn til å forme sine liv, utenfor offentlighetens blikk og uten å bli dømt for foreldrenes valg. Opplysninger om barna er taushetsbelagt. De skal ikke deles, sier Erna Solberg.

Hun påpeker at det er viktig at barna ikke blir identifisert og ber om at deres rett til skjerming respekteres.

– Skjerming er ikke bare å fade ut ansiktene deres på bilder. Familier og andre må få rom til å gi barna omsorg. Dette ber jeg om at alle følger av hensyn til barnas oppvekst, sier Erna Solberg.

