72-åring døde etter kanovelt i Numedalslågen

Politiet mottok melding om hendelsen klokken 18.21.

72-åringen og en kamerat mistet kontroll over kanoen i et fossestryk i elva, og begge kanopadlerne havnet i vannet. 72-åringen ble først meldt savnet av kameraten, og det ble brukt både dykkere og redningshelikopter i søket etter mannen.

– En person er hentet opp fra elven. Det jobbes med vedkommende på stedet, og det er nok livreddende førstehjelp som gjøres, sa operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB like etter klokken 19.

Like før 21.30 bekrefter politiet at 72-åringens liv ikke sto til å redde, og at han mistet livet. De pårørende er varslet. Den andre mannen kom uskadd fra hendelsen.

