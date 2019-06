DN: Erna Solberg beordret utsettelse av bompengeprosjekter

innenriks

Solberg bekrefter også overfor VG at hun var delaktig i utsettelsen.

– Det er Stortinget som bestemmer sin dagsorden, men mitt tydelige råd var at saken ble utsatt, slik at de tre bompengeproposisjonene vil bli behandlet samtidig, sier hun.

Etter at avgjørelsen ble tatt, gikk de parlamentariske lederne på Stortinget til verks, ifølge Dagens Næringsliv. Mandag kveld ba et flertall i transportkomiteen, bestående av regjeringspartiene, om å ha en senere behandling. Dette etterkom et flertall i presidentskapet, bestående av visepresidentene Morten Wold (Frp), Abid Raja (V) og president Tone Trøen (H).

Stortinget skulle onsdag vedta to store og delvis bompengefinansierte veiprosjekter, men avstemningene er altså utsatt.

Fremskrittspartiet skal onsdag ha et krisemøte om bompengeopprøret. Flere fylkesledere har gitt beskjed om at de mener partiet må gå ut av regjeringen hvis det ikke får til kutt i bilistenes bompengeutgifter.

