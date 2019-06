23-åring dømt til fire og et halvt års fengsel for sovevoldtekt

innenriks

Han må også betale 175.000 kroner i oppreisning til jenta som ble voldtatt og til sammen 140.000 kroner til de tre andre jentene.

Voldtekten skjedde etter en fest i januar 2016 der jenta ble skjenket rusbrus og vodka. I ettertid er hun plaget med posttraumatisk stressyndrom knyttet til overgrepet.

– Tiltaltes forklaring fremstår lite troverdig, mens retten finner fornærmedes forklaring som selvopplevd, skriver tingrettsdommer Trond Mangseth i dommen ifølge Budstikka.

Retten legger også vekt på at 23-åringen dagen etter ville ha «high five» fra to kamerater da han fortalte at han hadde hatt seksuell omgang med fornærmede.

– De to andre syntes ikke at samleie med mindreårige var noe å skryte av, og var ikke med på «high five», skriver Mangseth.

Ingen av 15-åringene som hadde seksuell omgang med 23-åringen anmeldte ham for dette.

– En av dem trodde hun hadde gjort noe galt, fordi hun var under 16 år, og har prøvd å fortrenge hendelsen, skriver dommeren.

Retten mener straffen burde være fem år, men gir rabatt for tre tilståelser for seksuell omgang og lang saksbehandlingstid.

